Один из самых лучших снайперов в CS2 меняет команду

Киберспортивная сцена по Counter-Strike 2 не стоит на месте и продолжает развиваться, за чем крайне интересно наблюдать. Илья «m0NESY» Осипов, ранее выступавший за европейскую команду G2, принял решение о переходе в Team Falcons, организацию из Саудовской Аравии. Он пришел на замену другому российскому киберспортсмену – Абдулу «degster» Гасанову, которого отправили на скамейку запасных.

Илья является одним из лучших стрелков из AWP на данный момент, он стабильно выступает на турнирах, показывая высокие результаты. Его переход в Falcons так сильно повлиял на команду, что команда поднялась на пятое место в мировом рейтинге киберспортивных команд Valve по CS2.

Переход важен для сообщества фанатов CS2 тем, что в составе Falcons вновь воссоединится дуэт NiKo и m0NESY, который полюбился публике. Босниец Никола «NiKo» Ковач также является одним из лучших игроков на сцене. Игроки вместе играли в G2, показывая отличный результат на турнирах. Возможно, вместе они откроют новый этап в истории команды Falcons, которая до перехода Николы не показывала высоких результатов.

TaZ, тренер команды G2, которая лишилась двух талантов за последнее время, заверяет, что у организации все будет хорошо и они точно справятся с уходом главного игрока.

Сам m0NESY уже получил визу в Австралии и точно сможет выступить за Falcons на IEM Melbourne уже 21 апреля.