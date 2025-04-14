Игра планируется к выходу в 2025 года.

FBC: Firebreak, новая игра от популярной финской студии Remedy Entertainment, готовится к выходу в этом году и разработчики понемногу начинают рассказывать об игре. Одним из важнейших факторов является наличие русского языка в игре, о чем недавно было объявлено. Официального дубляжа на русском не будет, ровно как и на других языках, поскольку в игре будет присутствовать только английская озвучка.

Игра будет представлять из себя кооперативный PvE-шутер, местом действия которого будет вселенная из Control, одной из предыдущих игр Remedy. Игрокам предстоит в компании из трех человек сразиться с множеством потусторонних сил в знакомом многими здании Федеральном бюро контроля.

В одном из интервью разработчики заявили, что приоритетом будет являться качество и реиграбельность миссий, а не их количество. Сюжета в игре будет немного, поскольку Remedy сделала ставку на кооперативный геймплей, полностью отказавшись от ботов и одиночного режима.

ПК-версия игры получит поддержку DLSS 4, о чем официально заявили Nvidia некоторое время назад.

Игра не считается сервисной, однако после релиза получит небольшой период поддержки с новым контентом. В FBC: Firebreak не будет баттл-пассов, временных событий, ежедневных миссий и различных ограничений, если не куплено какое-либо DLC.

Выход намечен на лето, в день релиза шутер появится в PS Plus.