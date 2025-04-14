Valve пересмотрела производительность игры

Valve имеет четыре уровня, согласно которым обладатели Steam Deck могут оценивать играбельность проекта на своем портативном устройстве:

Полностью совместима (проверена Valve и имеет достойную производительность). Можно играть (исходя из названия, игру можно как минимум запустить, но могут возникать проблемы с производительностью или с управлением). Не поддерживается (невозможно запустить, как, например Half-Life: Alyx, которая является игрой в виртуальной реальности). Неизвестно (ни Valve, ни сами разработчики не комментировали запуск игры на Steam Deck).

Marvel's Spider-Man 2 получил статус «Полностью совместима» не сразу на запуске игры в Steam, а лишь после патча в феврале, который улучшил стабильность игры и повысил общую производительность. Однако ближе к концу марта игра снова осталась только «только пригодной к запуску».

Порт Nixxes Software с трудом работал на портативном устройстве, поскольку требовал самостоятельной настройки качества графики и мог выдавать только 30 кадров в секунду, естественно, с компромиссами в виде фризов и подтормаживаний. Теперь же Valve официально понизила оценку до «играбельно».