Игра будет приквелом ко всей серии

Нова игра Mafia: The Old Country была анонсирована на выставке Gamescom 20 августа 2024 года с анонсирующим трейлером. Теперь стало известно, что разработчики планируют выпустить игру спустя год после анонса – 8 августа 2025 года.

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Об этом сообщили разработчики в Steam, но сделали это абсолютно случайно. Дело в том, что разработчики и издатель посетят мероприятие PAX East 8 мая, где, судя по ошибке в Steam, и планировалось удивить публику датой выхода новой игры. Сейчас текст с анонсом даты выхода отредактирован, но сделать сюрприз для геймеров уже не получится. Ранее была лишь информация о выходе Mafia: The Old Country летом, без указания конкретных дат.

Местом событий новой игры выступит криминальный мир острова Сицилия, а временные рамки охватят начало XX века. Игра будет приквелом ко всей серии Mafia и расскажет об итальянской мафии на её родине. В игре ожидается линейный сюжет без открытого мира.

Несмотря на то, что в игре ожидается полная русская локализация, официально приобрести игру через магазины не является доступным для обладателей аккаунтов, где указан российский регион.