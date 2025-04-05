После официального анонса со стульями, начали появляться сведения об участии других актеров/

Официальный анонс актерского состава на YouTube канале Marvel Entertainment состоялся 9 дней назад, но новости о новых «Мстителях» продолжают будоражить сообщество фанатов. Во время официальной трансляции, где объявляли имена актеров, которые вернутся к своим ролям, не было значительной части персонажей.

Высокопоставленные юристы Голливуда раскрыли, что Хейли Этвелл готова вернуться в киновселенную Marvel. Раннюю информацию инсайдеров сейчас подтверждает издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на юристов, которые работают с актрисой. Хейли Этвелл дебютировала в первом фильме о Капитане Америка в качестве спецагента и его любовного интереса. С тех пор, в течение многих фильмов и долгих лет, она неоднократно появлялась в киновселенной. Очевидно, что такой персонаж обязан вернуться в грядущих кроссоверах.

На данный момент неизвестно, к какой роли вернется актриса. Ранее она играла супергероя Капитана Картер, другую версию своего персонажа из мультивселенной.

Сами Marvel Studios, конечно же, никак не комментировали такую утечку. Узнать наверняка, кто появится в новых фильмах можно будет после их премьеры, которые запланированы на май 2026 и 2027 года.