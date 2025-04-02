Это не первый опыт Квентина Тарантино по продаже сценария

Пока обладатель премии «Оскар», Квентин Тарантино, трудится над тем, чтобы снять свой последний фильм в качестве режиссера, большие студии стремятся вписать его имя в свои проекты. На Netflix готовится проект, который станет сиквелом фильма «Однажды в Голливуде», вышедший на большие экраны в 2019 году. За постановку продолжения будет отвечать Дэвид Финчер, а за основу сценария будут взяты наработки самого Тарантино. Отмечается, что за основу сценария взяли сюжет «Кинокритика», который написал и должен был снимать Квентин, но проект в итоге не дошел до этапа съемок.

Проект будет посвящен герою Брэда Питта – дублеру Клиффу Буту, который успел понравиться широкой публике во время премьеры оригинального фильма. Источники сообщают, что съемки фильма уже запланированы на лето 2025 года.

Примечательно, что это не первый случай, когда Тарантино передает свой сценарий в чужие руки. По его наработкам уже сняты как минимум два фильма – «Настоящая любовь» 1999 года и «Прирождённые убийцы» 1994 года, которые были написаны как один фильм. Тем не менее, это интересный прецедент. Возможно, позже Квентин Тарантино даст добро на использование своих персонажей для продолжений других его фильмов, уже без его участия в качестве режиссера.



