Киану Ривз сыграет и озвучит Джона Уика.

Во время ежегодного фестиваля CinemaCon, который является большим событием для любого фаната кино, во время презентации студии Lionsgate были анонсированы новые проекты по серии фильмов «Джон Уик». Так, главной сенсацией стали анонс пятой части и анимационного приквела с участием Киану Ривза. Также в разработке спин-офф о Кайне, режиссёром которого выступит исполнитель главной роли Донни Йен.

Актер вернется к роли Джона Уика, а Чад Стахелски вернется в кресло режиссера. Сообщается, что основная часть истории уже придумана. Тем не менее, Lionsgate пока что не поделилась подробностями истории «Джона Уика 5», и неизвестно, когда планируется начать производство.

В анимационном приквеле расскажут предысторию персонажа и плавно подведут финал к началу событий оригинального фильма. Нас ожидает история о том, как Джон отправился на смертельное задание, чтобы затем вернуться к своей жене.

Прежде чем Ривз сыграет главную роль в «Джоне Уике 5», он появится в спин-оффе «Балерина» этим летом, где Ана де Армас играет главную роль. Действие фильма происходит между событиями «Джона Уика 3» и «Джона Уика 4».

Поклонники уже находятся в ожидании нового фильма, поскольку интересно посмотреть, как Стахелски и компания справятся с последствиями четвертого фильма, где Джон Уик трагически погиб.