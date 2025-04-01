Скидка хоть и маленькая, но кому-то хватит и такого

Kingdom Come Deliverance 2 — один из крупнейших релизов этого года, и претендент на звание лучшей игры 2025. Игра вышла в релиз 4 февраля, но до сегодняшнего дня ни разу не продавалась по скидке. Сейчас в PlayStation Store игру можно купить со скидкой 5%. Версии для ПК и консолей Xbox продаются за полную цену.

Акция продлится с этого дня и до 10 апреля, после чего срок действия предложения истечет. Игра продается по цене в $69,99, в то время как сейчас ее можно получить за $66,49. Скидка не самая большая, но в ближайшие месяцы вряд ли поступит более выгодное предложение, учитывая успех игры и миллионы проданных копий.

Скидка также действует и на Золотое издание игры. Расширенная версия стоит $80.99 вместо $89.99. За доплату игроки получат доступ к будущим DLC, а также небольшой набор косметических предметов. В этом случае скидка составляет уже практически 10%, что немного выгоднее, особенно учитывая тот факт, что отдельно Expansion Pass, куда входят DLC, стоит $29.99.

Несмотря на отсутствие скидок на ПК, игроки в Steam могут купить ключи на сторонних площадках, которые в пересчете на рубли будут гораздо дешевле.