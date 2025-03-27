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Amogus54
Marvel Studios представила актерский состав «Мстители: Судный день» необычным образом
Представление актерского состава длилось более 5 часов

Вчера на YouTube канале Marvel Studios проводилась трансляция, в течение которой студия представляла актеров, которые появятся в новом фильме «Мстители: Судный день», который будет уже пятой частью масштабных кроссоверов от Марвел.

В течении трансляции постепенно показывали тизер, который анонсировал съемки. Видеоролик представлял собой съемку стульев, на спинках которых написаны имена актеров, в конце показали лично лишь Роберта Дауни-маладшего, который сыграет Доктора Дума. Длительность оригинального ролика составила чуть больше, чем полторы минуты, на трансляции его растянули до 5 с лишним часов, выжидая по 10-15 минут между сменами имен актеров. В тизере анонсировали возвращение главных звезд Марвел: Крис Хэмсворт, Том Хиддлстон, Иэн Маккеллен, Патрик Стюарт и многие другие вернутся к своим ролям. Многие гадают – где же Том Холланд, Бенедекит Кембербедж, Райан Рейнольдс, Хью Джекман и другие, чьего появления ждут поклонники. Очевидно, что они вернутся, но маркетологи решили оставить толику интриги, чтобы фанаты обсуждали такой громкий анонс и ждали новых официальных новостей.

Спустя какое-то время после такого анонса анонимный инсайдер поделился слухом о том, что будет представлять из себя Доктор Дум. По его словам, у Роберта Дауни-младшего будет самое большое количество экранного времени в 5 и 6 частях Мстителей.. Доктор Дум станет главным героем, как Тони Старк для прошлых частей Мстителей. В этих двух фильмах не будет конкретного злодея со зловещими планами, они будут больше похожи на столкновение интересов, где каждый зритель для себя будет решать кто прав.

#кино #фильмы #marvel #новости кино #марвел #мстители #мстители 5 #железный человек #marvel studios #роберт дауни-младший
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