Братья Руссо дали комментарий о предстоящем дебюте Доктора Дума в киновселенной Marvel

Братья Руссо еще не приступали к непосредственным съемках новой части «Мстителей» , поскольку на данный момент находятся в пресс-туре, продвигая свой новый фильм «Электрическое государство». На одной из встреч, посвященных их новому фильму журналисты поинтересовались деталями новых фильмов, которые они готовят для Марвел.

Они отказались отвечать напрямую на вопрос, связанный с историей Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший, но в процессе ответа поделились интересной деталью. Режиссеры сообщили, что есть прямая связь того самого Железного человека, который пожертвовал собой в фильме «Мстители: Финал» и новым персонажем Виктором фон Думом. Энтони Руссо сообщил, что нет в мире другого актера, который мог бы сыграть именно того Доктора Дума, которого они подготовили для зрителей в новых фильмах.

По всей видимости, персонажи внутри истории не будут игнорировать тот факт, что главный злодей выглядит как один из главных героев Земли. Очевидно уже, что это не будет простой пасхалкой, над которой все посмеются. Однако сделать так, чтобы история работала и фильм получился интересным из-за этой фишки будет непростой задачей. С другой стороны, если кто и может справиться с этой задачей, так это братья Руссо. В прошлый раз режиссеры подготовили отличную кульминацию, и фанаты, безусловно, рады их возвращению.



