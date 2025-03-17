Инсайдер Dusk Golem говорит, что об этом скоро объявят официально

Согласно последним данным, которые постепенно появляются про новую игру флагманской серии Capcom, Resident Evil 9, новая номерная часть серии, будет заметно отличаться от своих предшественников. Она будет отличаться как от классических игр и их ремейков, так и от последних двух частей – Resident Evil 7 и Resident Evil Village, которые были играми от первого лица.

Известный в среде фанатов Resident Evil инсайдер, Dusk Golem прокомментировал отсутствие новостей по грядущей игре. По его словам, за последние полтора года не было каких-либо значимых заявлений от разработчиков из-за того, что Resident Evil 9 будет являться переосмыслением серии. Она будет такой же революционной, как Resident Evil 4 и Resident Evil 7 в своё время. На создание игры уходит много времени, чем обычно из-за её новизны, инновационности и амбициозности.

Это, несомненно, хорошая новость для поклонников серии, поскольку Capcom не стала изменять традициям и продолжает развивать серию, не превращая её в пустой конвейер. Также сообщается, что Capcom будет в состоянии представить новую игру уже в этом году. Инсайдер посоветовал игрокам набраться терпения и ждать официальной информации от разработчиков и издателя.

Про игру ходит много слухов в сети, в том числе касающиеся персонажей, которые в ней появятся. К примеру, в ноябре прошлого года появлялась информация о возвращении Джилл Валентайн и Леон Кеннеди.