Глобальное освещение в GTA 5 Enhanced является попиксельным, в трейлере GTA 6 была обнаружена такая же попиксельная реализация.

Rockstar Games выпустила улучшенную версию Grand Theft Auto 5 Enhanced почти две недели назад, а специалисты из Digital Foundry сделали разбор новой версии игры. Несмотря на смешанные отзывы от игроков, которые в большинстве случаев связаны с проблемами при переносе персонажа GTA Online, техническая часть, кажется, оставляет после себя хорошее впечатление.

Grand Theft Auto 5 на ПК наконец-то получила трассировку лучей, которая ранее была добавлена в версию игры для консолей девятого поколения. Специалисты утверждают, что глобальное освещение с помощью трассировки лучей работает не только с солнцем, это касается всех источников света. Речь идет не только о статичных источниках света, но и о динамических, таких как фары автомобилей.

Digital Foundry оценили и похвалили Rockstar за такую работу, поскольку заставить отраженный свет от любого случайного источника света в мире работать стабильно и согласованно – это сложная задача, с которой они справились. Глобальное освещение в GTA 5 Enhanced является попиксельным, благодаря чему в игре присутствуют детализированные тени и отражения без каких-либо артефактов, которые можно увидеть в более дешевых/простых реализациях. В трейлере GTA 6 была обнаружена такая же попиксельная реализация.