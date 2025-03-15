Режиссеры «Мстителей: Финал» могут подготовить новый мировой хит.

Известные режиссеры Джо и Энтони Руссо, которые сняли мировые хиты для Marvel Studios поделились своими мыслями об экранизации нового фильма о Джеймсе Бонде. В интервью The Hollywood Reporter братьев спросили, интересно ли им было бы снять фильм о Джеймсе Бонде, на что они ответили, что любят фильмы об этом герое.

Франшиза о Джеймсе Бонде в настоящее время находится в решающем переходном периоде. Amazon не так давно получила полный творческий контроль над всей серией в результате сделки с бывшими продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Г. Уилсоном. В результате сделки за бывшими продюсерами сохранилась лишь доля собственности, и они не смогут больше принимать участие в обсуждении творческих идей. На данный момент новый фильм про Джеймса Бонда не имеет ни режиссера, ни сценария, ни главного актера на роль героя.

На данный момент братья Руссо заняты производством фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Фильмы планируется выпустить в мировой прокат весной 2026 и 2027 года соответственно. Оба фильма станут кульминацией саги Мультивселенной киновселенной Marvel и ожидается, что после них вселенную ждет мягкий перезапуск.