Она сыграет настоящую Мэри Джейн или одну из Людей Икс?

Deadline сообщает, звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк присоединится к Тому Холланду в новом фильме «Человек-паук 4». На данный момент неизвестно, кого сыграет актриса. Ранее в сети всплывали слухи о том, что её кандидатуру рассматривают для роли Джин Грей, одной из главных персонажей команды Людей Икс. Однако и среди окружения Питера Паркера есть рыжеволосые женщины. Главной, несомненно, является Мэри «Эмджей» Джейн Уотсон. Однако по имени «Эмджей» в киновселенной Марвел уже называют персонажа Зендаи, но полное её имя – это Мишель Джонс. Именно другое имя этого персонажа вселяет надежду в фанатов на то, что один из самых значимых персонажей для Человека-Паука наконец-то появится в фильме, да ещё и в исполнении Сэди Синк.

Введение настоящей Мэри Джейн выглядит крайне логичным, учитывая финал «Человека-паука: Нет пути домой», где после событий фильма весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Такая открытая концовка оставила создателям продолжения много пространства для маневра, чтобы ввести новых персонажей и рассказать новые истории.

Ожидается, что производство фильма начнется этим летом в Лондоне и продлится всю осень. Sony Pictures также перенесла дату выхода фильма «Человек-паук 4», перенеся его с 24 июля 2026 года на 31 июля 2026 года.