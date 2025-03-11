По слухам, Lego разрабатывает огромный набор «Звезда Смерти» стоимостью 1000 долларов

Согласно источнику thebrickreporter, компания Lego готовит новый набор по «Звездным войнам», который сможет побить сразу два рекорда. Первые сообщения о новом наборе «Звезды смерти» начали появляться в сети еще в конце 2024 года, и тогда утверждалось, что дата выхода намечена на октябрь 2025 года.

В новом наборе «Звезды смерти» будет находиться более 40 минифигурок Lego, а стоить он будет 999,99 долларов. Если данный инсайд окажется правдой, то это сделает его самым дорогим набором Lego из когда-либо выпущенных. На данный момент самым дорогим является другой набор из вселенной «Звездных войн» — «Сокол Тысячелетия» стоимостью 849,99 долларов.

Рекордсменом по количеству фигурок на сегодня является набор «Castle Giant Chess» с 33 фигурками, который представляет собой полностью функциональную шахматную доску. Сразу за ним идет набор «Башня Мстителей» за 500 долларов , который включает в себя 31 фигурку персонажей из кинематографической вселенной Marvel, а на третьем месте — более старый набор «Звезды смерти» с 27 фигурками. Старый набор состоял из более чем 4000 деталей и стоил 500 долларов на момент выхода. Обновленная версия обещает быть гораздо масштабнее предшественника по всем параметрам.