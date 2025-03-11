Новая система поможет создавать в играх идеальных компаньонов

Игровая индустрия продолжает развиваться с использованием систем искусственного интеллекта и нейросетей. Сейчас это может ассоциироваться, пожалуй, только с мусорным контентом, который ленивые разработчики создают с помощью неросетей, чтобы экономить свое время и деньги, но в будущем нейросети смогут полноценно заменить вашего игрового товарища, если, конечно, дело зайдет дальше патентирования.

Недавно Sony опубликовала патент, согласно которому, компания работает над программой, в основе которой лежит машинное обучение. Система будет собирать данные из многопользовательских игр и воспроизводить паттерны поведения игроков в виде NPC-компаньонов. Такой подход может привести к появлению действительно умных напарников как в одиночных, так и в кооперативных играх.

В патенте подробно описана программа «генеративного неигрового персонажа», в обучении которой участвуют все игроки, которые соглашаются на обработку своих игровых данных при входе в игры от Sony. Таким образом, геймеры будут, в каком-то смысле, сами создавать ИИ-напарников для себя. Затем такие NPC будут использоваться либо в кооперативных играх, чтобы заменить человека, либо в дополнение к ним. Поскольку эти NPC обучаются на метриках, полученных от конкретных пользователей, в случае, если этому конкретному игроку понадобится такой напарник, то он будет максимально похож на самого игрока. По сути, человек будет проходить игру совместно со своей игровой копией, которая будет делать все то же самое, чего от него ожидал бы геймер.

Такая технология безусловно будет к месту для тех игроков, которые предпочитают играть в одиночку, без лишней суеты от неизвестных пользователей. Хотя это может открыть ряд возможностей для новых многопользовательских онлайн-игр, в настоящее время нет гарантии, что Sony намерена полностью разработать и выпустить это программное обеспечение.



