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Amogus54
Второй трейлер GTA 6 может выйти в начале апреля, сообщает инсайдер
Инсайдер под ником GTA VI O'Clock утверждает, что ожидаемый многими геймерами второй трейлер Grand Theft Auto 6 выйдет в начале апреля.

Инсайдер под ником GTA VI O'Clock утверждает, что ожидаемый многими геймерами второй трейлер Grand Theft Auto 6 выйдет в начале апреля. Если данный слух окажется правдивым, то перерыв между первым и вторым трейлером составит более 480 дней, что превышает самые большие перерывы в маркетинговых кампаниях Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2. Трейлер будет выпущен примерно за полгода до планируемой даты релиза игры, которая всё ещё назначена на осень 2025 года.

Первый официальный трейлер игры вышел в декабре 2023 года и фанаты с тех пор строят самые безумные теории относительно выхода второго трейлера. Все это пока что напоминает гадания на кофейной гуще, стоит только вспомнить теорию, основанную на фазах Луны. Фанаты очень сильно верили в свою теорию, но Rockstar только дразнила поклонников таким образом. 

Нынешний инсайд имеет хоть какие-то основания, поскольку ранее Rockstar начинала активный маркетинг своих игр как раз за полгода до их релиза. Инсайдер отметил, что у него есть «достоверная наводка», а сроки маркетинговых компаний других игр только подтверждают его слова. Таким образом, у фанатов появилась новая дата в конце марта/начале апреля, которую они будут очень сильно ждать.

Take-Two, материнская компания, владеющая Rockstar Games ожидает большой рост прибыли осенью 2025 года, но точной даты релиза GTA 6 на данный момент нет. Скорее всего, её покажут именно во втором трейлере. Релиз Grand Theft Auto 6 состоится на Playstation 5 и Xbox Series

#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #grand theft auto #gta vi #grand theft auto vi #гта 6 #гта 6 трейлер
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