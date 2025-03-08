Режиссёром и одним из сценаристов картины выступит Зак Креггер.

Знаменитая серия видеоигр от Capcom получит новую экранизацию на больших экранах. На данный момент правами на экранизацию знаменитой серии видеоигр находятся в компании Sony. За перезагрузку франшизы будет отвечать режиссёр Зак Креггер, известный благодаря таким фильмам, как «Варвар» и «Оружие».

Подробностей относительно того, какая игра получит экранизацию пока что нет, как и нет новостей об актерах, которые сыграют главные роли. Известно лишь одно – была назначена планируемая дата выхода фильма на 18 сентября 2026 года. Помимо режиссерского кресла Зак Креггер также выступает в роли сценариста, ему в этом помогает Шей Хэттен, который известен своей работой над сюжетами «Джона Уика» (3 и 4 части), а так же над спин-оффом под названием «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Подробностей касательно сценария на данный момент нет, но предполагается, что новый фильм вернет зрителя в атмосферу ужаса оригинальных игр от Capcom.

«Я был ярым поклонником этих игр на протяжении десятилетий, и возможность воплотить в жизнь эту потрясающую игру — настоящая честь», — сказал Креггер изданию Deadline.

Сэнфорд Панич, президент Sony Pictures Motion Picture Group, добавил: «Зак — один из самых талантливых и интересных новых режиссеров, появившихся на сцене за последнее время. Его подход к перезапуску этой франшизы мгновенно делает этот фильм одним из самых важных релизов в 2026 году».