GTA 5 Enhanced — игра с самым низким рейтингом в серии, имеющая всего 51% положительных отзывов в Steam

Обновленная и улучшенная версия Grand Theft Auto 5 вышла всего три дня назад и сумела поставить новый рекорд в серии. Ставить рекорды для серии игр GTA далеко не впервой, одна лишь оригинальная GTA 5 смогла заработать в свое время 2 рекорда Гиннеса. Но есть нюанс – этот рекорд выставляет Rockstar Games далеко не в лучшем ключе, поскольку он обновил самый низкий рейтинг среди видеоигр серии на платформе Steam.

На текущий момент GTA 5 Enhanced имеет всего 51% положительных отзывов при ~12 тысячах обзоров. Это хуже, чем у печально известного сборника ремастеров GTA: The Trilogy. Пользователи действительно ругают разработчиков за дело – многие столкнулись с проблемой переноса персонажа GTA Online между версиями. Сначала такие сообщения поступали от игроков, которые зарабатывали внутриигровую валюту нечестными способами – с помощью читов или накруток, однако позже такие сообщения начали поступать и от честных геймеров.

Не оставили без справедливой критики и производительность с графикой – на релизе игра имела проблемы с непонятным ограничением кадров и с багами, связанными с трассировкой лучей и работой DLSS. Ограничение кадров убрали в недавнем патче, но все остальное до сих пор под вопросом.

Учитывая прошлый опыт с релизом Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition не стоит списывать Rockstar со счетов. Спустя некоторое время они привели переиздание классики в порядок и теперь оно может называться достойным продуктом.



