Фильм обогнал сборы Брюса Всемогущего

Мировая премьера «Соника 3 в кино» состоялась 20 декабря 2024 года, и с тех пор фильму удалось заработать практически 500 миллионов долларов в прокате. Блокбастер поставил финансовый рекорд не только во всей трилогии, но и среди всех фильмов с участием Джима Керри, популярного комедийного актёра. Сама же кинофраншиза про синего ежа может похвастаться общими сборами в один миллиард долларов.

Согласно данным с сайта The Numbers, «Сонику 3» удалось обогнать по мировы сборам фильм «Брюс Всемогущий», который вышел в 2003 году. Разрыв между их сборами составляет чуть более, чем 1,2 миллиона долларов – $485 718 316 против $ 484 468 608.

«Соник 3 в кино» уступает лишь по домашним сборам фильму про Гринча, который украл рождество. Разрыв между этими картинами составляет солидные 27 миллионов долларов. Сократить этот разрыв получится только в случае повторного проката.

Появится ли Джим Керри в «Сонике 4»? Вопрос является открытым, поскольку Джим Керри может и не вернуться к роли злодея в новой части. Примечательно, что актер хотел взять перерыв в карьере, отказываясь от съемок в триквеле, однако его переубедили интересный сценарий и достойный гонорар. «Я много всего накупил, и теперь мне нужны деньги», — прокомментировал Керри своё возвращение в фильме.

Третья часть похождений Соника специально закончилась таким образом, чтобы у сценаристов и продюсеров было пространство для маневра в случае согласия или отказа Джима Керри вернуться к роли Роботника.