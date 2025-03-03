Фанаты Playstation охотно ждут эксклюзив Xbox

Игра выходит 29 апреля для всех купивших обычное издание игры, но 25 апреля смогут поиграть обладатели Premium Edition.

Недавно открылись предзаказы на один из главных хитов Xbox, который так ждали приверженцы платформы Playstation. Игра наконец-то вышла за пределы экосистемы Microsoft и тут же начала занимать лидирующие позиции в топах продаж PlayStation Store.

К примеру, в таких странах, как США, Канада и Великобритания предзаказы уже находятся в списках самых продаваемых товаров. В Канаде игра занимает 1 и 2 место, в США 3 и 4 место. Игра занимает два места в топе, поскольку продаётся в двух вариантах - стандартное издание и премиум-версия. Премиум-издание зачастую обгоняет обычное, поскольку предоставляет возможность сыграть на несколько дней раньше обладателей базового издания.

Такой высокий спрос обуславливается популярностью серии и её эксклюзивным статусом. Также на Playstation давно не выходили такие увлекательные аркадные гонки, где игроку предоставляется уйма активностей в свободном мире. Можно только гадать, каким большим был бы спрос, если бы Xbox выпустили на Playstation Master Chief Collection.