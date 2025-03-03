По оценкам mindGame, за первый месяц Avowed привлекла 5,9 млн игроков по всему миру, в то время как Indiana Jones — всего 4 млн

Avowed, последняя на данный момент игра от знаменитой студии разработчиков Obsidian Entertainment и изданная Xbox Game Studios, вышла 18 февраля 2025 года. Согласно данным аналитиков, игра сможет привлечь за первый месяц уже 5,9 миллионов активных игроков. Данная оценка учитывает как игроков, которые купили копию игры, так и подписчиков сервиса Xbox GamePass.

Для сравнения, недавняя игра про Индиану Джонса – Indiana Jones and the Great Circle, разработанная MachineGames и изданная также под крылом Xbox, смогла добиться всего 4 миллионов игроков. Игра про Индиану смогла получить более высокий рейтинг на Metacritic в 86 баллов по сравнению с 81 баллом у Avowed, однако это не прибавило проекту количество игроков.

Несмотря на то, что Avowed доступна в Xbox Game Pass, ей удалось неплохо показать себя в магазине Steam. Игра достигла пика в почти 20 000 одновременных игроков, что продемонстрировало ее достойную привлекательность за пределами подписочного сервиса. В то время как пиковое количество одновременных игроков Indiana Jones в Steam было значительно ниже — 12 000. Хотя Indiana Jones получила более теплый прием критиков, Avowed удалось привлечь более широкую базу игроков.

Аналитики предоставили данные также по Call of Duty Black Ops 6, которая привлекла 26,2 млн игроков за первый месяц, до которой обоим проектам очень далеко.