Максим Кузлин создал маску «Shrek in the sky», которая быстро завирусилась в сети.

DreamWorks Animation совместно с Universal Pictures выпустили дебютный тизер пятой части «Шрека». К своим ролям вернутся Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас, а роль дочери Шрека и Фионы озвучит Зендея. В сети уже высказали смелое предположение, что сюжет расскажет про местную мультивселенную, поэтому Шрек не похож на себя оригинального. Премьера в кинотеатрах состоится в декабре 2026 года, хотя изначально её планировали на 1 июля 2026 год.

Помимо спорного дизайна персонажей, пользователей удивил тот факт, что в тизере «Шрека 5» использовали вирусный фильтр из TikTok, созданный Максимом Кузлиным из Красноярска. В этом фильтре гигантский Шрек танцует на фоне неба в черном обтягивающем костюме.

По словам Максима, студия DreamWorks связалась с ним, чтобы получить разрешение на использование фильтра. При этом претензий за использование образа Шрека в эффекте ему не предъявили. Кузлин признаётся, что создал фильтр просто «по-приколу» несколько лет назад и не ожидал, что он станет настолько популярным.