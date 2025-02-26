Датамайнер поделился подробностями проекта

Valve продолжает свои эксперименты в области игровых устройств. Gabe Follower, известный датамайнер поделился сообщениями о том, что Valve активно ведет разработку абсолютно нового VR-шлема, который будет полностью автономным. Проект создаётся под кодовым названием Deckard. Сообщается, что первые презентации за закрытыми дверями для тестовой аудитории и прочих фокус-групп могут начаться уже совсем скоро.

В комплекте с игрой обещается поставка нескольких игр и демо-версий, которые уже готовы. Возможно, вместе с игрой будут раздавать хит для VR – Half-Life: Alyx, но это всё домыслы фанатов. Шлем будет работать на SteamOS, адаптированной к виртуальной реальности. Можно будет запускать игры, установленные на Steam Deck, то есть без участия полноценного стационарного домашнего компьютера.

Стоит отметить, что некоторое время назад в сети появлялись модели контроллеров в обновлении SteamVR. Возможно, что именно они предназначаются для нового шлема виртуальной реальности.

Цена комплекта ожидается в районе 1200 долларов США, однако даже с такой ценой компания Гейба Ньюэлла будет продавать шлем себе в убыток.



