Оскароносный фильм Кристофера Нолана будет снова сиять в кинотеатрах

Спустя более чем через год после успешного проката в кинотеатрах, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получит повторный прокат в IMAX кинотеатрах, но только в США. Фильм будут показывать как в цифровом варианте, так и на 70-мм пленке, на которую режиссер и снимал свой фильм. Как отмечают эксперты, это один из самых качественных форматов изображения на данный момент, если не самый лучший.

Неудивительно, что фильм так скоро получил еще одну возможность предстать перед зрителями в самом лучшем из доступных вариантов. Кристофер Нолан снял фильм, который получил 13 номинаций на премию «Оскар», из которых смог забрать 7 статуэток. Награды получили как и сам режиссер, так и актеры, оператор и композитор – фильм забрал награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая музыка к фильму».

Работы Нолана стали синонимом формата IMAX, и «Оппенгеймер» не является исключением. Пока поклонники Нолана ждут его экранизации «Одиссеи» следующим летом, еще один повторный просмотр «Оппенгеймера» в кинотеатрах будет отличным вариантом провести время.

Но не только в США выпускают фильмы в повторный прокат, множество отечественных кинотеатров занимаются подобным, пусть и не в формате IMAX. Возможно, после таких новостей они тоже выделят несколько сеансов для лучшего фильма 2023 года.



