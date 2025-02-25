До выхода игры остаётся меньше месяца, а она уже ходит по рукам

Недавно на Reddit появились посты от владельцев дисков для Playstaiton 5 с игрой, но доподлинно не было известно, является ли это действительностью. Недавно Ubisoft подтвердила, что некоторые игроки получили Assassin’s Creed Shadows раньше срока. Игроки отмечают, что игра работает достаточно стабильно, в игре почти нет багов и она без проблем стартует на PS5. Некоторые даже называют её лучшей игрой в серии после Black Flag. Также отмечают сходство с Ghost of Tsushima, игрой в схожем сеттинге.

По всей видимости в руки геймеров попала версия игры, которая готовилась к релизу на 14 февраля, но так как игру перенесли, то эти диски не должны были всплывать вплоть до момента продаж. А это значит, что в сети будет появляться всё больше подробностей об игре.

Компания признала ситуацию, но сочла её не критичной, кроме риска спойлеров. Текущая версия на дисках не отражает финальное состояние игры, её обновят патчем первого дня ближе к релизу 20 марта на ПК и консолях текущего поколения. В игре присутствуют русские субтитры.