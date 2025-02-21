Инсайдер поделился информацией про TES VI

Долгожданное продолжение легендарной серии ролевых игр The Elder Scrolls VI, похоже, уже не за горами. Известный инсайдер eXtas1s поделился свежими подробностями об игре, и они звучат более чем многообещающе.

События TES VI развернутся в Хаммерфелле и частично затронут Хай Рок, открывая перед игроками огромные территории для исследования. Ожидается, что в игре будет от 12 до 13 крупных городов, каждый со своими уникальными заданиями, персонажами и локациями. Разработчики обещают полностью переработанную боевую систему, а также улучшенную оптимизацию с быстрыми загрузками, что позволит моментально перемещаться между регионами.

Но, пожалуй, одним из самых значимых нововведений станут морские путешествия и сражения. Bethesda собирается внедрить систему строительства кораблей, позаимствованную из Starfield, а также добавить возможность исследования островов и подводного мира. Это открывает перед игроками множество новых возможностей: начиная от пиратских рейдов и заканчивая торговлей и поиском сокровищ.

В TES VI появится механика строительства не только домов, но и целых деревень, крепостей и поселений. Возможно, это будет расширенная версия системы из Skyrim: Hearthfire, но с куда более глубокой проработкой.

Несмотря на все эти утечки, точная дата выхода The Elder Scrolls VI по-прежнему остается загадкой. Однако с учётом того, что презентация игры ожидается уже в июне, фанаты могут рассчитывать на новые трейлеры, геймплейные кадры и, возможно, анонс примерной даты релиза.