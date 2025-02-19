В GTA 6 появятся новые именные радиостанции – инсайдерская информация

Согласно информации от инсайдера TheGhostOfHope, в долгожданной GTA 6 может появиться радиостанция, курируемая продюсером DJ Khaled, с его собственными композициями. Хотя этот инсайдер в основном специализируется на новостях о серии Call of Duty, его заявления вызвали интерес у игрового сообщества. Однако достоверность информации остаётся под вопросом.

Помимо этого, инсайдер утверждает, что в игре будет несколько персонализированных радиостанций, созданных под руководством известных музыкантов. Rockstar Games пока не подтвердила эти слухи, но традиционно в серии GTA музыкальная составляющая играет важную роль, и появление именных радиостанций выглядит вполне логично.

Ожидание GTA 6 становится всё более напряжённым – фанаты с нетерпением ждут хотя бы второго трейлера. Релиз игры по-прежнему намечен на осень 2025 года, что оставляет поклонникам ещё 7-9 месяцев ожидания. Rockstar пока держит в секрете многие детали, но очевидно, что новый проект станет одним из самых масштабных в истории игровой индустрии.