Предзаказы Assassin’s Creed: Shadows пока отстают от Odyssey

Эмбарго на публикацию обзоров Assassin’s Creed Shadows спадёт 18 марта, всего за два дня до выхода игры. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон, отметивший также, что предзаказы игры пока не демонстрируют рекордных показателей.

На данный момент число предзаказов Assassin’s Creed Shadows составляет около 300 тысяч копий. Для сравнения, в день выхода Assassin’s Creed Odyssey её аудитория достигла 400-450 тысяч игроков. У Shadows ещё есть месяц до релиза, чтобы догнать этот результат, но темпы продаж пока оставляют вопросы.

Assassin’s Creed Shadows — новая часть известной серии игр, которая впервые отправит игроков в феодальную Японию. В отличие от последних предыдущих игр, здесь будет два главных героя: самурай Ясуке и синоби Наоэ, каждый со своим стилем игры. Ubisoft обещает динамический геймплей, усовершенствованную боевую систему и богатый открытый мир.

Релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Насколько удачным окажется новый эксперимент Ubisoft — узнаем уже совсем скоро.