Пользователи обнаружили скрытое ограничение PhysX на новых видеокартах NVIDIA

Владельцы видеокарт серии RTX 50 столкнулись с неожиданной проблемой – игры с поддержкой PhysX начали показывать слабую производительность. Один из пользователей Reddit обратил внимание, что проекты вроде Borderlands 1–2 и первых трёх частей Batman: Arkham работают нестабильно, если PhysX включён.

Как оказалось, причиной стал отказ NVIDIA от поддержки 32-битной архитектуры CUDA. Это означает, что старые игры, использующие 32-битные библиотеки PhysX, больше не могут работать корректно на новых видеокартах. Разработчики NVIDIA не делали официальных заявлений по этому поводу, однако пользователи уже подтвердили проблему на практике.

PhysX был одной из ключевых технологий NVIDIA, добавляя в игры улучшенную физику, реалистичные разрушения и эффектные частицы. Однако с каждым новым поколением видеокарт компания постепенно отказывается от поддержки устаревших решений.

Пока что неясно, предложит ли NVIDIA обходной путь для совместимости или владельцам RTX 50 придётся искать альтернативные способы запуска старых игр?