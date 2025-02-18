Конкурент ChatGPT под запретом в Южной Корее

Южнокорейские власти приняли решение заблокировать доступ к нейросети DeepSeek, сославшись на нарушение законодательства о защите персональных данных. В ответ на это разработчики сервиса временно приостановили загрузку приложения в регионе и ведут переговоры о возможном решении проблемы.

DeepSeek стремительно набирал популярность, став вторым по востребованности приложением среди ИИ-ассистентов, уступая только ChatGPT от OpenAI. Однако блокировка в одном из ключевых технологических рынков может замедлить его рост.

На фоне этих событий OpenAI активно работает над выпуском ChatGPT-5, который, по слухам, станет доступен бесплатно. Это может усилить конкуренцию среди разработчиков искусственного интеллекта, особенно в Азии, где спрос на подобные технологии стремительно растёт.

Перед DeepSeek стоит сложная задача – либо адаптироваться к требованиям местного законодательства, либо потерять аудиторию в регионе.

Остаётся открытым вопрос: удастся ли DeepSeek договориться с властями Южной Кореи, или пользователям придётся искать альтернативные способы доступа? В ближайшие недели стоит ожидать новых заявлений от разработчиков.