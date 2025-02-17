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Amogus54
Ubisoft представила тизер новой Rainbow Six Siege X
Больше информации будет на трёхчасовой презентации 13 марта.

Ubisoft объявила о перезапуске Rainbow Six Siege, который получил название Rainbow Six Siege X. Обновлённая версия легендарного тактического шутера получит новую графику, переработанные технологии и другие улучшения, подробности которых пока держатся в секрете.

Полноценный анонс состоится 13 марта во время трёхчасовой презентации Ubisoft, где разработчики представят основные нововведения и, возможно, покажут геймплей.

Оригинальная Rainbow Six Siege вышла в 2015 году и за годы существования превратилась в один из самых успешных тактических онлайн-шутеров. Игра ориентирована на командные бои 5 на 5, где каждая команда выбирает уникальных оперативников со своими способностями.

Ubisoft активно поддерживала проект, выпуская новых персонажей, карты и балансные обновления. Сейчас в игре более 70 оперативников, а её аудитория превышает 85 миллионов игроков.

Пока неясно, станет ли Rainbow Six Siege X полностью новой игрой или крупным обновлением для текущей версии. Возможно, Ubisoft готовит что-то наподобие Overwatch 2, переносящего оригинальный контент в новое технологическое окружение.

Ответы на все вопросы мы узнаем уже 13 марта, когда Ubisoft подробно расскажет о будущем Rainbow Six Siege.

#ubisoft #новости игр #новости игровой индустрии #rainbow six siege #rainbow six #rainbow #rainbow six: siege #rainbow six x
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