Массовые увольнения вызвали забастовку разработчиков Ubisoft и Don’t Nod

Французская игровая индустрия переживает непростые времена — разработчики из Ubisoft, Don’t Nod и других студий устроили массовую забастовку в ответ на сокращения и ухудшение условий труда. По данным местных СМИ, на улицы Парижа, Бордо и Ренна вышли от 12 до 15 тысяч человек, требуя от руководства игровых компаний пересмотреть кадровую политику и защитить сотрудников от последствий экономического кризиса.

Протестующие заявляют, что кризис в индустрии был вызван ошибками менеджмента, но расплачиваться за это вынуждены рядовые работники. Массовые увольнения в Ubisoft и других студиях — лишь часть более широкой тенденции: с 2023 года многие крупные игровые компании сократили тысячи сотрудников, объясняя это финансовыми проблемами.

Массовые сокращения в игровой индустрии затронули не только Францию, но и весь мир. В 2023–2024 годах увольнения коснулись таких компаний, как Microsoft, EA, Riot Games и другие, а общий кризис в индустрии грозит замедлить выпуск новых игр. Французская забастовка может стать прецедентом для разработчиков в других странах, которые также требуют улучшения условий труда и защиты рабочих мест.



