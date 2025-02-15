Звоночек для Файги очень тревожный

Новый фильм киновселенной Marvel — «Капитан Америка: Новый мир» — стартовал с разочаровывающими отзывами. По данным CinemaScore, зрители поставили фильму B-, что является самой низкой оценкой среди всех фильмов MCU. Для сравнения, даже «Капитан Марвел 2» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» получили оценки B.

На агрегаторе Rotten Tomatoes лента удерживает лишь 50% положительных рецензий из 234, со средней оценкой 5,5 из 10. Критики отмечают, что Энтони Маки уверенно исполнил роль нового Капитана, но сам фильм оказался скучным и перегруженным фансервисом. Metacritic присвоил фильму 42 балла из 100, что также указывает на смешанные или скорее плохие отзывы.

Несмотря на это, Marvel продолжает развивать свою киновселенную, хотя падение зрительского интереса становится очевидным. Фанаты критикуют фильм за слабый сюжет, отсутствие оригинальных идей и невнятное развитие персонажей. Для Кевина Файги и команды Marvel это может стать серьёзным сигналом, указывающим на необходимость пересмотра стратегии развития MCU.