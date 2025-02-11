Warhorse троллит игроков: платиновый трофей KCD II доступен единицам

Разработчики Kingdom Come: Deliverance II из Warhorse Studios с юмором подошли к вопросу получения платины в своей игре. В описании самого ценного трофея они оставили неожиданный совет — «потрогать траву», намекая на то, что на полное прохождение придется потратить уйму времени.

И это не шутка: по статистике, доступной на данный момент, только 0.1% игроков смогли получить заветный трофей. Один из игровых журналистов сообщил, что провел в мире Богемии 133 часа, но все еще не приблизился к финалу, увязнув в масштабном побочном контенте.

Kingdom Come: Deliverance II уже называют одной из самых реалистичных и интересных игр в своём жанре. Она предлагает детализированную боевую систему, историческую достоверность и нелинейный геймплей, а также огромный открытый мир, наполненный различными возможностями для исследования и пасхалками. Однако столь плотное количество контента и высокая сложность для людей, не знакомых с первой частью могут стать серьезным испытанием для тех, кто привык быстро собирать трофеи.