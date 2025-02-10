Цены поднялись везде после окончания распродажи.

После завершения масштабной распродажи от Rockstar цены на RDR2: Ultimate Edition в Steam резко выросли, за исключением США, где стоимость осталась стабильной. В частности, в Казахстане цена ультимативного издания подскочила с 32 999 ₸ до 50 000 ₸, что примерно соответствует 9,5 тысячам рублей. Напомним, всего неделю назад это издание можно было приобрести за 6 599 ₸ (около 1254 рублей). При этом стоимость стандартного издания игры не претерпела изменений.

Такой резкий скачок цен вызвал волну обсуждений среди пользователей, поскольку многие задаются вопросом, почему после окончания акции Rockstar, цена за полное издание вернулась к такому уровню. Подорожание отражает стремление компании восстановить обычную ценовую политику после распродажи, но оно также может негативно сказаться на спросе среди игроков, привыкших к выгодным предложениям.

Аналитики отмечают, что подобная ценовая стратегия может быть временной мерой, направленной на корректировку рынка, однако резкие изменения вызывают обеспокоенность в сообществе геймеров.