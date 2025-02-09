Sony устранила неполадки и порадовала подписчиков бонусными днями

После почти суток недоступности PlayStation Network, сервис полностью восстановлен, что радует игроков по всему миру. Sony, которая изначально не стала комментировать возникшие проблемы, официально сообщила об устранении неполадок, но не уточнила их причины.

Особое внимание проблеме уделили разработчики из Bungie, которые проводили ивент для нового данжа в Destiny 2. Из-за сбоев игрокам было сложно присоединиться к соревнованиям, поэтому студия пообещала повторить мероприятие для пользователей всех платформ, чтобы компенсировать пропущенные возможности.

В качестве дополнительной меры поддержки, Sony объявила о щедром бонусе – всем активным подписчикам PS Plus будет предоставлено 5 дополнительных дней подписки. Эта инициатива направлена на то, чтобы вернуть доверие и улучшить опыт пользователей после недавних технических трудностей.

Возвращение PSN и бонусные дни подписки подтверждает стремление компании оперативно реагировать на неполадки и заботиться о своих клиентах. В то же время видно, что и разработчики готовы идти навстречу аудитории и обеспечивать высокий уровень поддержки игровых событий, несмотря на временные технические сложности.