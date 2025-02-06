Новая версия Rainbow Six Siege на подходе, релиз в 2025 году

По последним слухам, Ubisoft ведёт разработку новой версии культового командного шутера Rainbow Six Siege, который теперь условно называют Siege X. Известный инсайдер fraxiswinning сообщил, что проект создаётся на обновлённой версии движка с улучшенными текстурами и моделями, а также с полностью новыми игровыми ивентами, не повторяющими старые сценарии.

Год назад креативный директор Александр Карпазис утверждал, что сиквел не требуется – игра способна поддерживаться бесконечно благодаря сильной команде и проверенному движку. Однако теперь информация указывает на то, что Ubisoft планирует масштабное обновление и готовится к анонсу новой итерации в ходе турнира Six Invitational 2025, который завершится 16 февраля.

Ожидается, что релиз Siege X состоится через несколько месяцев, предположительно во втором сезоне десятого года существования Rainbow Six Siege. Этот шаг может ознаменовать начало новой эры в развитии франшизы, предлагая игрокам свежий взгляд на любимый тактический шутер.

Если проект окажется успешным, то это будет полезно для стагнирующей Ubisoft, которая сможет продолжить существовать независимо от Tencent или любых других потенциальных покупателей компании.