ФНС вводит контроль за криптовалютой: майнеров ждут новые налоги

Майнеры теперь могут отчитываться о добытой цифровой валюте в Федеральную налоговую службу онлайн, через личный кабинет налогоплательщика, сообщила ФНС.

Российские власти усиливают контроль над криптовалютным рынком. В личном кабинете налогоплательщика появилась функция подачи отчёта о добытых цифровых монетах. Теперь каждый майнер — будь то частное лицо или организация — обязан ежемесячно сообщать, сколько и каких монет он намайнил, а также указать адрес пула, с которым он работал. Срок подачи отчёта — до 20 числа каждого месяца.

Новые правила вызвали бурную реакцию среди криптосообщества. Многие пользователи опасаются, что это первый шаг к полному контролю над цифровыми активами. Помимо отчётности, майнеров также обяжут платить налоги, так как добытая криптовалюта официально признаётся доходом.

Напомним, что в России уже давно обсуждается регулирование криптовалют. Несмотря на частичный запрет на использование цифровых активов в расчётах, интерес к майнингу остаётся высоким. Однако теперь заниматься добычей монет в обход налоговой системы станет практически невозможно.