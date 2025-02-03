Digital Foundry поделились выводами о производительности игры на консолях. Сама игра выходит 4 февраля 2025 года.

Эксперты Digital Foundry оценили техническую сторону Kingdom Come: Deliverance 2 и пришли к выводу, что игра демонстрирует достойный уровень оптимизации на консолях нового поколения.

Владельцы PlayStation 5 могут выбрать между двумя режимами:

Качество — 30 FPS при разрешении 1440p, которое масштабируется до 4K с помощью AMD FSR 2.1.2.

Производительность — 60 FPS при 1080p, также с апскейлом до 4K.

На PlayStation 5 Pro доступен единственный вариант — 60 FPS при разрешении 2304х1296p, который с помощью PSSR повышает разрешение до 4K. Владельцы PS5 и PS5 Pro могут отключить ограничение кадровой частоты в режиме производительности, если используют VRR и экран с 120 Гц.

На Xbox Series X ситуация сложнее — хотя игра также поддерживает 60 FPS, в некоторых сценах частота кадров может снижаться до 50 FPS, тогда как на PS5 стабильность выше.

Kingdom Come: Deliverance 2 обещает стать одной из самых масштабных ролевых игр 2025 года, предлагая улучшенную графику, проработанный средневековый мир и расширенные механики по сравнению с первой частью. Игра выходит 4 февраля 2025 года.