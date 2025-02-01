Дефицит, перекупы и высокая цена на новые видеокарты Nvidia

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден публично раскритиковал Nvidia за стратегию выпуска новых видеокарт. По его мнению, линейка RTX 5000 предлагает "ценность уровня F по цене уровня S", что означает высокие цены при недостаточном уровне производительности. Особенно много вопросов вызвало ограничение объема видеопамяти – RTX 5080 получила всего 16 ГБ, несмотря на стоимость от $1000.

Несмотря на громкие заявления о новом поколении, Nvidia столкнулась не с проблемами продаж, а с нехваткой самих видеокарт. В магазины поступили лишь единицы или сотни экземпляров, и большая их часть сразу оказалась у перекупов. В результате RTX 5090, рекомендованная по цене $2000, на eBay стоит от 214 до 670 тысяч рублей.

Такая ситуация напоминает майнинг-бум, когда доступность видеокарт была минимальной, а их стоимость взлетала в несколько раз. Удивительно, но за кулисами Nvidia уже давно накопила достаточный запас чипов, однако предпочитает выбрасывать их на рынок небольшими партиями.

Еще одной причиной, по которой Nvidia продолжает доминировать, является невозможность AMD и Intel конкурировать в сегменте флагманов. AMD и Intel не предлагают альтернативы видеокартам RTX 5090, RTX 4090 и RTX 5080, что оставляет Nvidia в монопольном положении.

Самая большая проблема в том, что потребители продолжают покупать только Nvidia, игнорируя решения конкурентов. Пока этот тренд не изменится, сама Nvidia не изменит свою стратегию, а значит, дефицит и высокие цены останутся реальностью на ближайшее время.