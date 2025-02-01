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Amogus54
OpenAI выпустила ChatGPT o3-mini в ответ на Deepseek
o3-mini – новая языковая модель OpenAI, способная рассуждать

Компания OpenAI анонсировала новую языковую модель o3-mini, доступную даже пользователям бесплатной версии ChatGPT. Главное нововведение – улучшенные способности к логическому мышлению и более быстрые ответы.

По сравнению с o1-mini, новая модель на 24% быстрее генерирует ответы, сохраняя высокий уровень точности в математике, программировании и науке. Также встроена интеграция с ChatGPT Search, что позволяет находить актуальную информацию в интернете.

Дополнительные функции:

  • Поддержка вызова функций, JSON-ответов, дебаг-сообщений и стриминга;
  • Три режима глубины анализа (low, medium, high) – можно выбрать между быстрой генерацией и глубокими размышлениями;
  • Расширенные лимиты сообщений:
    • Пользователи Plus и Team теперь могут отправлять до 150 сообщений в день (раньше было 50);
    • Подписчики Pro получили неограниченный доступ к модели;
    • Корпоративная версия для Enterprise появится в феврале.

Релиз o3-mini стал неприятным сюрпризом для конкурентов, включая DeepSeek, который продвигал свою модель как передовую альтернативу. С таким подходом ChatGPT продолжает укреплять позиции на рынке ИИ, делая технологии машинного интеллекта доступными для миллионов пользователей по всему миру.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai #нейросети #нейросеть #o3-mini
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