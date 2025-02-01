GeForce RTX 5080 оказалась слабее предшественницы.

Компания Nvidia уже выпустила в продаже GeForce RTX 5080 с новой архитектурой Blackwell и поддержкой DLSS 4. Однако первые тесты вызвали неоднозначную реакцию: в некоторых играх новинка проигрывает RTX 4080 и её Super версии.

Специалисты Hardware Unboxed провели тестирование и выяснили, что в таких играх, как Delta Force и Counter-Strike 2, RTX 5080 показывает более низкую производительность, чем ее предшественница. В Delta Force карта набрала 192 fps, тогда как RTX 4080 выдала 214 fps. В CS2 разница минимальна, но в пользу старой модели: 504 fps против 523 fps.

При этом в более ресурсоемких играх, таких как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, разница в производительности практически отсутствует.

Эксперты пока не дают точного ответа, но предполагают, что причина может быть в оптимизации драйверов под новую архитектуру Blackwell. Похожие проблемы уже наблюдались при тестировании RTX 5090.

Несмотря на неоднозначные тесты, спрос на видеокарту останется высоким – новые поколения Nvidia традиционно быстро раскупаются. Однако пока ситуация с драйверами остается неопределенной, пользователям стоит подождать первых обновлений ПО, которые могут исправить ситуацию.