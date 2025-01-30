Spider-Man 2 на ПК получит рейтрейсинг и поддержку ультрашироких мониторов.

Компания Sony за сутки до выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК неожиданно вспомнила о его существовании. Разработчики Insomniac Games и Nixxes Software наконец опубликовали официальные системные требования и судя по ним, игра требует мощного железа для комфортного геймплея.

Минимальные параметры позволяют запустить игру в 720p при 30 FPS с настройками Very Low, а для 4K и максимального рейтрейсинга понадобится GeForce RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти.

Ключевые моменты системных требований:

Минимум: GTX 1650 / RX 5500 XT, Core i3-8100 / Ryzen 3 3100, 16 ГБ ОЗУ

Рекомендуемые: RTX 3060 / RX 5700, Core i5-8400 / Ryzen 5 3600

Для 1440p и 60 ФПС: RTX 3070 / RX 6800

Для высоких настроек рейтрейсинга: RTX 4070 / RX 7900 XT и выше

Для максимальной графики: RTX 4090, Core i9-12900K / Ryzen 7 7800X3D и 32 ГБ ОЗУ

SSD на 140 ГБ обязателен

ПК-версия Spider-Man 2 включает улучшенный рейтрейсинг, поддержку ультрашироких мониторов, технологии апскейлинга картинки и генерации кадров, а также адаптивные триггеры DualSense. Однако Sony не уточнила, являются ли системные требования актуальными для активированных апскейлеров или нет.

Предзаказ уже открыт в Steam и Epic Games Store в регионах с рабочим PSN.