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Amogus54
Японский магазин решил разыграть шанс купить RTX 5090 и RTX 5080 из-за их дефицита
Продажи RTX 5090 и RTX 5080 стартуют, но достанутся не всем

Спрос на видеокарты серии RTX 5000 оказался настолько высоким, а NVIDIA отгрузила так мало карт, что некоторые ритейлеры решили ввести необычную систему продаж. Японский магазин GOODWILL, например, организовал лотерею: покупатели, вставшие в очередь до 10:20 утра 31 января, получат шанс приобрести долгожданные GPU. Победители розыгрыша будут иметь возможность купить RTX 5090 или RTX 5080, но цены и доступное количество видеокарт пока держатся в секрете. Эти данные обещают раскрыть лишь за несколько часов до начала продаж – 30 января в 23:00 по местному времени.

Параллельно с ажиотажем вокруг продаж появились слухи о переносе релиза RTX 5090. Некоторые источники сообщают, что флагманская видеокарта поступит в продажу только 6 февраля. В частности, MSI уже подтвердила, что их модели RTX 5090 появятся в США именно в этот день.

А вот с RTX 5080 ситуация стабильнее – ее выход состоится по плану, 30 января. До появления первых обзоров осталось совсем немного времени, и скоро станет ясно, насколько оправданы ожидания геймеров и энтузиастов.

Пока NVIDIA и ее партнеры готовятся к старту продаж, ритейлеры уже начали поднимать цены на новые видеокарты. Учитывая низкую доступность, спекуляции могут только усилиться. В прошлые годы подобные дефициты приводили к взрывному росту цен, и, похоже, история повторяется.

#nvidia #видеокарты #новости игр #новости игровой индустрии #япония #видеокарта #rtx 5090 #rtx 5080
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