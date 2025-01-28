Актёр предлагает шокирующее развитие сюжета

Стивен Огг, актёр, подаривший голос и внешность одному из самых запоминающихся персонажей GTA 5 — Тревору Филипсу, выразил желание вновь исполнить эту роль. Однако его предложение может удивить фанатов. В интервью ScreenRant Огг заявил, что хотел бы появиться в GTA 6 лишь для того, чтобы его персонаж погиб в самом начале игры.

«Было бы весело, если бы Тревор вернулся только для того, чтобы быть убитым сразу же. Думаю, это было бы классно. Это будет жест фанатам: «Эй, спасибо за всё. Передай эстафету, раздави голову Тревора и дай новому поколению проявить себя», — сказал Стивен Огг.

Эта идея имеет явную отсылку к началу GTA 5, где Тревор хладнокровно убивает Джонни Клебица, главного героя дополнения The Lost and Damned для GTA 4. Сцена вызвала широкий резонанс у фанатов.

По словам актёра, подобное развитие сюжета могло бы стать своеобразным «мостом» между двумя частями франшизы, демонстрируя уважение к старым фанатам и открывая путь для нового поколения персонажей.

Несмотря на интересное предложение, официальной информации о возвращении Тревора или других персонажей из GTA 5 в следующую часть серии пока нет. Rockstar Games известна своей секретностью, и подробности о GTA 6 держатся в строжайшем секрете.