Это стало самым крупным падением в истории компании за одну торговую сессию. Причиной обвала стало растущее беспокойство инвесторов на фоне успехов китайского ИИ-стартапа DeepSeek, который смог достичь впечатляющих результатов при относительно низких вложениях.

Капитализация компании Nvidia за один день упала на рекордные $500 миллиардов, что составляет 16% от стоимости её акций. Это стало самым крупным падением в истории компании за одну торговую сессию. Причиной такого обвала стало растущее беспокойство инвесторов на фоне успехов китайского ИИ-стартапа DeepSeek, который смог достичь впечатляющих результатов при относительно низких вложениях.

Проект DeepSeek обучил свою ИИ-модель всего на 2048 ускорителях Nvidia H800 с бюджетом $5,6 млн. Для сравнения, американские IT-гиганты вкладывают десятки миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта. Тем не менее, китайское приложение уже обошло ChatGPT по количеству загрузок в App Store, что вызвало тревогу у инвесторов Nvidia. Этот обвал вызвал цепную реакцию на фондовом рынке, затронув и другие технологические компании, чьи акции также начали падать.

Ситуация с DeepSeek показала, что Китай становится всё более серьёзным игроком на рынке искусственного интеллекта, что может поставить под угрозу доминирующее положение США. Успехи китайских компаний говорят о возможности создания эффективных ИИ-решений с меньшими затратами, что подрывает преимущество американских гигантов.

В краткосрочной перспективе Nvidia, вероятно, пересмотрит свою стратегию для сохранения лидерства в сфере ИИ. В долгосрочной — рост конкуренции с Китаем может стать серьёзным вызовом для всей индустрии.