Epic Games удерживает Alan Wake 2 в своих рядах

Тим Суини подтвердил, что долгожданный хоррор Alan Wake 2, разработанный Remedy Entertainment, не появится в магазине Steam. Он заявил, что проект останется эксклюзивом Epic Games Store на платформе ПК.

Alan Wake 2 стал одной из ключевых игр, издаваемых Epic Games, и это решение компании вполне объяснимо. Эксклюзивность EGS позволяет Epic укрепить свои позиции на рынке цифровой дистрибуции и привлечь больше пользователей к своему магазину. Для Remedy, в свою очередь, такое партнёрство стало возможностью реализовать проект с финансовой поддержкой от Epic.

Тем не менее, фанаты Steam остались разочарованы отсутствием игры в их любимом магазине. Многие пользователи выразили недовольство решением разработчиков, напоминая, что оригинальная часть Alan Wake была доступна в Steam и пользовалась огромной популярностью.

После выхода Alan Wake 2 Remedy Entertainment намерена самостоятельно издавать свои проекты. Это открывает новые возможности для студии и, вероятно, означает, что будущие игры будут появляться на всех популярных платформах, включая Steam.

Стоит отметить, что Remedy уже известна своими успешными проектами, такими как Control, которая стала хитом. Решение вернуться к самостоятельному издательству может быть связано с желанием студии взять полный контроль над процессом распространения своих игр.