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Amogus54
В MSI Afterburner появилась поддержка видеокарт RTX 50 и процессоров Ryzen 9000
Вышла новая версия MSI Afterburner 4.6.6 Beta 5

Утилита для настройки видеокарт MSI Afterburner обновилась до версии 4.6.6 Beta 5 Build 16554, добавив поддержку новейших видеокарт NVIDIA RTX 50 и процессоров AMD Ryzen 9000.

Среди ключевых нововведений — улучшенный контроль вентиляторов для карт RTX 50. Теперь для видеокарт с четырьмя вентиляторами можно управлять каждым вентилятором индивидуально. Для пользователей, предпочитающих классические скины, предусмотрен альтернативный режим управления вентиляторами с помощью комбинации клавиш Shift+F. Кроме того, добавлен новый скин «MSI Special», который создан для удобной работы с функцией многовентиляторного управления.

Что нового:

  1. Обновление добавляет полный функционал для видеокарт нового поколения и расширенное управление вентиляторами.

  2. В MSI Afterburner теперь есть экспериментальная поддержка процессоров AMD Ryzen 9000 и Intel Arrow Lake, что открывает возможность работы с новыми CPU.

  3. Обновлена система управления напряжением для бюджетных вариантов видеокарт RTX 40.

  4. В комплекте с Afterburner идет обновленная версия RivaTuner Statistics Server (v7.3.7 Beta 5), которая упрощает мониторинг и добавляет больше совместимости.

MSI Afterburner продолжает оставаться одной из самых востребованных утилит для мониторинга и разгона графических процессоров. Благодаря новой версии, пользователи смогут не только настраивать последние видеокарты и процессоры, но и получать доступ к новым функциям.

#amd #nvidia #msi #новости игр #новости игровой индустрии #rtx 5000 #ryzen 9000 #core ultra 200 #msi afterburner #afterburner
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