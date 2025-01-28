Вышла новая версия MSI Afterburner 4.6.6 Beta 5

Утилита для настройки видеокарт MSI Afterburner обновилась до версии 4.6.6 Beta 5 Build 16554, добавив поддержку новейших видеокарт NVIDIA RTX 50 и процессоров AMD Ryzen 9000.

Среди ключевых нововведений — улучшенный контроль вентиляторов для карт RTX 50. Теперь для видеокарт с четырьмя вентиляторами можно управлять каждым вентилятором индивидуально. Для пользователей, предпочитающих классические скины, предусмотрен альтернативный режим управления вентиляторами с помощью комбинации клавиш Shift+F. Кроме того, добавлен новый скин «MSI Special», который создан для удобной работы с функцией многовентиляторного управления.

Что нового:

Обновление добавляет полный функционал для видеокарт нового поколения и расширенное управление вентиляторами. В MSI Afterburner теперь есть экспериментальная поддержка процессоров AMD Ryzen 9000 и Intel Arrow Lake, что открывает возможность работы с новыми CPU. Обновлена система управления напряжением для бюджетных вариантов видеокарт RTX 40. В комплекте с Afterburner идет обновленная версия RivaTuner Statistics Server (v7.3.7 Beta 5), которая упрощает мониторинг и добавляет больше совместимости.

MSI Afterburner продолжает оставаться одной из самых востребованных утилит для мониторинга и разгона графических процессоров. Благодаря новой версии, пользователи смогут не только настраивать последние видеокарты и процессоры, но и получать доступ к новым функциям.