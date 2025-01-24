Insomniac Games призывает следить за новостями

В сети всё чаще обсуждается возможный выход долгожданной игры Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games в 2025 году. Хотя разработчики не подтвердили и не опровергли эту информацию, они призвали поклонников продолжать следить за новостями.

Проект, впервые анонсированный в 2021 году, остаётся одной из самых ожидаемых игр для Playstation 5. Однако Insomniac Games до сих пор не раскрыла почти никаких деталей о проекте. Исключение составила утечка конца 2023 года, из которой стало известно о потенциальной открытой карте и более мрачном тоне игры по сравнению с прошлым опытом студии.

После ухода креативного директора Брайана Хортона в октябре 2024 года руководство над разработкой “Росомахи” перешло к Маркусу Смиту. Смит, ранее работавший над успешной Ratchet & Clank: Rift Apart, имеет богатый опыт создания игр для PlayStation и, по мнению многих, сможет вдохнуть в проект новую энергию. Также недавно студию покинул глава Insomniac Games Тед Прайс.

Insomniac Games давно зарекомендовала себя как одна из ведущих студий в индустрии, выпустив такие хиты, как Marvel's Spider-Man и его продолжение. “Росомаха” может стать логичным развитием франшизы Marvel в игровом формате, предлагая более взрослую и эмоциональную историю.

Если слухи о выходе в 2025 году подтвердятся, фанаты, возможно, увидят игру, которая раскроет новые грани популярного персонажа. Но пока единственное, что остаётся геймерам, — это следить за официальными анонсами.